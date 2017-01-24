樂陞案不法獲利40億元 許金龍求刑30年
台北地檢署今天偵結樂陞案，起訴董事長許金龍等10人，痛斥許金龍不思正途，結合作手牟圖私利，不法獲利逾新台幣40億元，犯後態度惡劣，建請法院判處30年徒刑。
檢方指出，今天偵結樂陞案，依證券交易法等罪起訴被告許金龍等10人，另外台灣籍林姓被告、大陸籍王姓被告、日本籍（木堅）埜等3人通緝；獨董尹啟銘、陳文茜及李永萍涉犯證交法部分，另案偵辦。
檢方指出，許金龍從出售私募股票、內線交易、發行可轉換公司債套利及侵占樂陞公司款項所獲的犯罪所得共計40億7023萬8446元，以及葫蘆公司名下的私募股票1700張，均為許金龍實質所有，建請法院依法沒收。
檢方表示，許金龍等人被控7大犯罪事實，許為樂陞公司負責人，應善盡管理公司的責任，卻不思正途，破壞公司治理，欺瞞董事會，運用高度財務槓桿，圖一已私利，利用樂陞公司內部人身分之便操控發行面，結合作手在交易面牟圖私利。
甚至利用境外紙上公司截流逾40億元的不法獲利，轉入國內操縱股價、買賣公司債，賺取巨額暴利，同時損害樂陞公司利益，擾亂證券巿場秩序，並造成投資人重大損害。
檢方指出，許金龍飾詞狡辯，犯後態度惡劣，建請法院量處30年徒刑，被告謝東波、林宜霖，偵查中坦認全部犯行，供出犯罪事實經過，以利追查其他正犯，建請法院減輕其刑，被告楊博智坦認犯行，繳交不法所得320萬元，建請量處適當之刑。1060124
(中央社)
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