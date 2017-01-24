棗子新品種 「高雄12號－珍愛」甜脆多汁

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高雄區大社區農會蘇文財（右起）、高雄區農業改良場研究員邱祝櫻、場長林景和及大社區農會總幹事陳宏誠一起展示甜脆多汁的棗子新品種「高雄12號－珍愛」。(劉宗龍攝)

棗子新品種「高雄12號－珍愛」。(劉宗龍攝)

棗子新品種「高雄12號－珍愛」。(劉宗龍攝)

農委會24日舉行棗子新品種「高雄12號－珍愛」發表會，高雄區大社區農會蘇文財、高雄區農業改良場研究員邱祝櫻、場長林景和及大社區農會總幹事陳宏誠一起展示甜脆多汁的棗子新品種「高雄12號－珍愛」。

(中時)