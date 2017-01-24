非目無法紀之徒 男子燒前妻車判刑1年2月定讞
台南市李姓男子因前妻沒有依約共同監護、扶養小孩，前年底他竟騎車到前妻住處，潑灑汽油後縱火燒毀她的轎車；歷審都認為，李男因激憤失序，尚難指為目無法紀之徒，依放火燒毀住宅以外之物罪將他判刑1年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
李男與前妻在離婚時約定共同監護子女，他因工作及將子女接回照顧問題，經常與前妻發生爭執，因此萌生不滿，他在2015年12月19日，先騎機車到公園從油箱中抽取汽油裝入保特瓶內，然後當晚前往前妻的住處，縱火燒她的汽車。
台南地院將李男判刑1年2月，但檢方認為，李未依調解條件履行賠償，沒有悔意於是提起上訴，台南高分院認為，李男因前妻質疑他無能力扶養子女，以致激憤而縱火洩憤，尚未到目無法紀地步，維持一審刑度，案經上訴，最高法院駁回確定。
(中時)
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