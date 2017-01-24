提同婚專法面臨罷免 柯建銘：一點感覺都沒有
婚姻平權修法下會期將是立法院重頭戲。民進黨團總召柯建銘今接受廣播專訪，被問到提專法恐面臨被「割綠委」罷免一事，他淡然表示，他的工作就是堅持、承擔，身為黨團總召，要帶兵打仗，戴著塑膠袋當作鋼盔去衝，對於任何人的恐嚇，「我一點感覺都沒有。」
柯建銘說，他走過種種風波，應該是除了前總統陳水扁外，民進黨被抹黑、攻擊最嚴重的人，黨團總召一定要打仗、一定會得罪人，他在馬政府執政時期，天天想如何搞倒國民黨，「這個位置不是要做好人好事代表」。
談及修法進程，柯建銘指出，目前《民法》修正草案有尤美女、蔡易餘、許毓仁以及時代力量黨團等版本，如果修民法，同步需修正的法律高達112種，屆時修民法恐「掛一漏萬」，如果是專法，就希望把基本原則在專法上修法完畢。
柯建銘說，如果修民法，屆時付委一直修一直修，恐有法律之間扞格的問題，目前專法就是考慮要同性婚姻法、同性伴侶法或是同性親屬法，黨內意見必須整合。
被問及專法是否等同於「歧視」，柯建銘也駁斥，《勞基法》約束勞工雇主關係，《醫師法》規範醫生以及《身心障礙保護法》都是專法的一種，強調「專法是處理平權問題，絕無歧視問題。」
柯建銘說，蔡英文總統對婚姻平權的意見很簡單，就是民法、專法都要尋求共識，不希望社會發生太激烈的對立。
(中時)
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