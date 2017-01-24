歌手張基河與IU相戀3年分道揚鑣

我要評比

南韓國立首爾大學出身的歌手張基河（35歲）與影歌雙棲藝人IU（24歲）相戀3年，最終分道揚鑣。

南韓「日刊體育」今天報導，IU與張基河的經紀公司表示，「兩人已於最近分手，由於各自專注於自己的事業，因此關係自然疏遠，本月初從戀人關係重新回到前後輩關係。」

經紀公司還說，他們會繼續為對方加油打氣，請大家給予鼓勵，讓他們能夠從分手的痛苦中走出來。

張基河和IU 於2013年10月透過SBS廣播節目「張基河的偉大Radio」相識，隨後發展為戀人關係。媒體2015年報導了他們戀愛的消息後，兩人公開承認戀情，成為備受喜愛的明星情侶。

報導說，目前張基河與IU都全心全力地投入新專輯的準備工作。1060124

(中央社)