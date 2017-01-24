陸赤字超預算 財政收入年增創新低
大陸財政部23日公布2016年財政收支狀況，收支相抵後赤字人民幣2兆8289億，比去年初所定的財政赤字計畫多出了6489億元。分析指出，減稅降費及經濟成長下滑造成財政收入增速回落。
上海同濟大學財經研究所所長石建勛告訴中央社記者，今年大陸的財政赤字率有可能會再微幅上調。
根據大陸財政部官網，2016年度，一般公共預算收入15兆9552億元，比上年成長4.5%; 一般公共預算支出達到18兆7841億元，比上年成長了6.4%。這些數據待1月份財政收支整理結束後，可能還會有一些變化。
根據大陸經濟日報，去年一般公共預算收年成長4.5%，低於2015年5.8%的增速，是1988年以來大陸財政收入最低增速。財政部有關負責人表示，財政收入增速回落主要原因包括政策性減收較多、經濟下行產生的滯後影響等。
去年3月，大陸官方公布2016年的財政赤字是2.18兆，赤字率首次提高到3%，但2016年的數據顯示，實際的公共預算支出及赤字率遠高於預算。
石建勛說，去年大陸的財政赤字增加，可能是三個方面的原因：一是政府對社保及扶貧等民生方面的財政投入增加，二是去年營業稅改增值稅後造成的企業減稅效應，三是大陸去產能等政策下，政府給予企業和個人安置補貼。
他說，2017年大陸的財政預算有可能在去年的基礎上微幅提高赤字率。
他並表示，大陸政府債務相對國內生產毛額（GDP）及財政收入的比例，與其他國家相比仍處於低水準。由於大陸的財政結構中，中央債務較少，地方債務較多，未來也可能會做一些調整，讓地方債務壓力轉移一些到中央。
今年3月大陸全國兩會（全國人大、全國政協）期間，國務院總理李克強的政府工作報告將公布今年的財政預算及赤字率。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。