陸赤字超預算 財政收入年增創新低

大陸財政部23日公布2016年財政收支狀況，收支相抵後赤字人民幣2兆8289億，比去年初所定的財政赤字計畫多出了6489億元。分析指出，減稅降費及經濟成長下滑造成財政收入增速回落。

上海同濟大學財經研究所所長石建勛告訴中央社記者，今年大陸的財政赤字率有可能會再微幅上調。

根據大陸財政部官網，2016年度，一般公共預算收入15兆9552億元，比上年成長4.5%; 一般公共預算支出達到18兆7841億元，比上年成長了6.4%。這些數據待1月份財政收支整理結束後，可能還會有一些變化。

根據大陸經濟日報，去年一般公共預算收年成長4.5%，低於2015年5.8%的增速，是1988年以來大陸財政收入最低增速。財政部有關負責人表示，財政收入增速回落主要原因包括政策性減收較多、經濟下行產生的滯後影響等。

去年3月，大陸官方公布2016年的財政赤字是2.18兆，赤字率首次提高到3%，但2016年的數據顯示，實際的公共預算支出及赤字率遠高於預算。

石建勛說，去年大陸的財政赤字增加，可能是三個方面的原因：一是政府對社保及扶貧等民生方面的財政投入增加，二是去年營業稅改增值稅後造成的企業減稅效應，三是大陸去產能等政策下，政府給予企業和個人安置補貼。

他說，2017年大陸的財政預算有可能在去年的基礎上微幅提高赤字率。

他並表示，大陸政府債務相對國內生產毛額（GDP）及財政收入的比例，與其他國家相比仍處於低水準。由於大陸的財政結構中，中央債務較少，地方債務較多，未來也可能會做一些調整，讓地方債務壓力轉移一些到中央。

今年3月大陸全國兩會（全國人大、全國政協）期間，國務院總理李克強的政府工作報告將公布今年的財政預算及赤字率。1060124

(中央社)