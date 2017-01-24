辜成允辭世 柯文哲：需解剖才知死因
台北市長柯文哲今天被問及台泥集團故董事長辜成允日前摔下樓不治的看法，他說，以醫生專業來看，要解剖才知道真正死因，但「這麼長久才一個案例，不見得是特例」。
辜成允21日在晶華酒店喜宴結束後，從3樓下樓時不慎摔落至2樓及3樓間樓梯平台，嚴重撞擊腦部，23日清晨在振興醫院辭世。
柯文哲24日上午出席「Play For All台北市共融式遊戲場發布」記者會，會後接受聯訪。媒體詢問，北市府曾到晶華酒店辦過活動，是否認為該酒店的樓梯設計有瑕疵，疑似沒把手。
柯文哲說，把手有在旁邊，且「這麼長久才一個案例，不見得是特例」，以醫生專業來看，還有很多需要釐清，到底是中風、心肌梗塞或跌倒，要解剖才知道，「有走過(晶華酒店)樓梯，覺得是還好」，醫生有醫生的專業，但真正死因，還是要專家看過病歷才能回答，「不過我沒看過病歷，沒辦法回答」。1060124
(中央社)
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