長榮航皇璽桂冠艙 Kitty桌巾超吸睛
長榮航空新年新氣象，與多方跨界合作推出2017新款機上服務品，包括知名服裝設計師詹朴設計的APUJAN皇璽桂冠艙／桂冠艙睡衣、全新Hello Kitty彩繪機皇璽桂冠艙／桂冠艙桌布、台北超人氣餐廳SEASON Artisan Pâtissier聶魯達蛋糕，在新的一年帶給旅客全新搭機感受。
長榮航空2014年於皇璽桂冠艙開始提供睡衣服務深受好評，此次2017年睡衣改款，特別邀請台灣留英新銳設計師詹朴精心規劃，以黑、白、灰為主色調描繪三萬五千英尺高空的雲端景象，設計皇璽桂冠艙／桂冠艙專屬的睡衣及拖鞋，並以不同的印花褲款設計區分睡衣的尺寸，讓機艙內的整體視覺更加多元。
詹朴設計師在睡衣的材質及款式方面也特別講究，褲子材質使用方便長時間坐臥的聚酯纖維，加上外貼式深口袋，讓物品不易滑出，上衣則改為具巧思的亨利領，兼具舒適及時尚感，讓旅客能於機內得到完全的放鬆；拖鞋的設計則於柔軟的鞋面上繡上APUJAN品牌LOGO，更增加質感。
在Hello Kitty彩繪機方面，特別邀請台灣三麗鷗以波西米雅風格圖騰，搭配Hello Kitty 經典色系設計全新桌布，此款桌布為長榮航空Hello Kitty彩繪機更增添了獨特性，旅客在Hello Kitty彩繪機上的皇璽桂冠艙或是桂冠艙用餐時，都能感受到更愉悅的氛圍。
除了以可愛的Hello Kitty桌布昇華機上用餐體驗，長榮航空於台北-巴黎及部分台北-美加航線，也再度與台北超人氣餐廳SEASON Artisan Pâtissier攜手合作，設計新款甜品─聶魯達蛋糕，此款新作以法式抹茶蛋糕與抹茶馬斯卡彭起司，表現長榮航空識別色綠色，與紅醋栗慕斯交織出滑順口感，詮釋美好回憶將無限延伸的主題，希望帶給皇璽桂冠艙旅客浪漫的味蕾享受。
(工商)
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