洪秀柱爆 詹啟賢辭職時就說要選黨主席

國民黨主席洪秀柱今天上午前往不當黨產委員會慰問靜坐抗議的黨工。洪秀柱受訪時被問到前國民黨首席副主席詹啟賢宣布參選黨主席，洪秀柱爆料，詹啟賢日前向她辭去副主席時，就已經有表達過想要參選國民黨主席的意願，洪秀柱當時要他考慮一下，但參選也樂觀其成。

同樣是參選人的副主席郝龍斌與北農總經理韓國瑜都喊出應該要廢除連署這道門檻，洪秀柱今天也表示，她自己過去參加過黨主席選舉，確實也認為這道門檻滿困擾的，技術層面有沒有辦法修正或改變，可以再來研究。

洪秀柱也提到，就廢除連署門檻這件事她是很開放的，大家可以來討論，但有很多技術層面的問題還要解決，比如改變制度後是否該從下屆選舉才開始實施等等，不是說要不要廢除的問題，而是有些技術層面的事情要解決。

詹啟賢昨在參選記者會上不排除自己參選2020總統，「該承擔就承擔，該抬轎就抬轎」，郝龍斌則是在參選時就強調不以爭取2020大位為目標。洪秀柱對此表示，每個人有每個人的想法，不能用固定想法去看每個人或評論每個人；有人願意承擔，且大家都接受的話沒什麼不可以，有人認為說他不要選總統，認為要扮演他該有的角色，這也都是個人看法，都尊重。

(中時)