洪秀柱爆 詹啟賢辭職時就說要選黨主席
國民黨主席洪秀柱今天上午前往不當黨產委員會慰問靜坐抗議的黨工。洪秀柱受訪時被問到前國民黨首席副主席詹啟賢宣布參選黨主席，洪秀柱爆料，詹啟賢日前向她辭去副主席時，就已經有表達過想要參選國民黨主席的意願，洪秀柱當時要他考慮一下，但參選也樂觀其成。
同樣是參選人的副主席郝龍斌與北農總經理韓國瑜都喊出應該要廢除連署這道門檻，洪秀柱今天也表示，她自己過去參加過黨主席選舉，確實也認為這道門檻滿困擾的，技術層面有沒有辦法修正或改變，可以再來研究。
洪秀柱也提到，就廢除連署門檻這件事她是很開放的，大家可以來討論，但有很多技術層面的問題還要解決，比如改變制度後是否該從下屆選舉才開始實施等等，不是說要不要廢除的問題，而是有些技術層面的事情要解決。
詹啟賢昨在參選記者會上不排除自己參選2020總統，「該承擔就承擔，該抬轎就抬轎」，郝龍斌則是在參選時就強調不以爭取2020大位為目標。洪秀柱對此表示，每個人有每個人的想法，不能用固定想法去看每個人或評論每個人；有人願意承擔，且大家都接受的話沒什麼不可以，有人認為說他不要選總統，認為要扮演他該有的角色，這也都是個人看法，都尊重。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。