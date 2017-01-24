羅致政外洩黨團對話 柯建銘：出發點良善
台北市議員鍾小平昨天公布立法院民進黨團群組截圖。民進黨團總召柯建銘今接受廣播專訪表示，這是綠委羅致政之前在台灣社會嚴重對立時，拿給信任的牧師朋友看，出發點是良善的，只是被轉傳出去。
柯建銘透露，羅致政今早已在群組向大家道歉，表示這是去年有位牧師友人對民進黨同婚立場有所質疑，為讓其了解黨團內部確有深刻理性的討論，又怕轉述論點不夠完整，才截圖對話內容，之後的轉傳就與羅致政無關。
柯建銘緩頰道，可以接受這樣的做法，這是出於良善的動機，對社會解釋黨團的立場；但黨團也學到教訓，自己守自己的密都很困難了，不要叫別人守密。
柯建銘強調，身為政治人物一定要討論選票，但要討論的基礎是否良善；黨團成員的討論都是非常地正面、良善。不過柯坦言，他沒參加群組，因為太忙了，沒時間看。
據轉述，羅致政在群組發布4點聲明，旋即退出群組：
1、首先向大家抱歉，群組對話截圖外流造成同仁及黨團困擾，本人深感歉意。
2、事因去年一位牧師友人對本黨同婚立場有所質疑，為讓其了解黨團內部確有深刻理性的討論，又怕轉述論點不夠完整，故將對話內容截圖供他參考，希望能達到溝通歧異、化解衝突的努力。
3、該友人為本人唯一私訊傳圖的對象，目前外流於群組、媒體或國民黨人士，皆非本人所傳。
4、本人為個人錯誤及疏忽造成對同仁及黨團的傷害，表達最深切的歉意，同時為重建本群組的基本互信，本人即刻退出群組。
(中時)
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