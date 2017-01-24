春節連假國5易塞 行車時間估增5~7倍
春節連假將至，大量車潮利用國5往來台北與宜花東返鄉及旅遊，高公局預估，初一(1/28)至初四(1/31)每天南下13-16時南港系統-坪林、北上15-23時宜蘭-坪林將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5~7.4倍。
為疏導國5交通需求，初一(1/28)至初二(1/29)7-12時南下南港系統、石碇、坪林及初二(1/29)至初五(2/1)15-20時北上蘇澳、羅東、宜蘭 及頭城實施高乘載管制。
高公局分析，連假下午尖峰時段13-17時，宜蘭往台北若行駛台9線至坪林接國5，將比行駛國5經雪山隧道節省30～70分鐘，用路人可利用高速公路1968App查詢替代道路行車資訊，參考選擇行駛路線，以避開國5塞車路段。
另國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口大客車均不受匝道管制。因此，高公局建議，搭乘客運走國5比自行開車單程可節省半小時以上，請往來北宜的用路人多加利用，以減少自行開車的塞車之苦。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。