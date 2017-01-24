春節連假國5易塞 行車時間估增5~7倍

高公局預估，初一至初四每天南下13-16時南港系統-坪林、北上15-23時宜蘭-坪林將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5~7.4倍。(資料照片/李忠一攝)

春節連假將至，大量車潮利用國5往來台北與宜花東返鄉及旅遊，高公局預估，初一(1/28)至初四(1/31)每天南下13-16時南港系統-坪林、北上15-23時宜蘭-坪林將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5~7.4倍。

為疏導國5交通需求，初一(1/28)至初二(1/29)7-12時南下南港系統、石碇、坪林及初二(1/29)至初五(2/1)15-20時北上蘇澳、羅東、宜蘭 及頭城實施高乘載管制。

高公局分析，連假下午尖峰時段13-17時，宜蘭往台北若行駛台9線至坪林接國5，將比行駛國5經雪山隧道節省30～70分鐘，用路人可利用高速公路1968App查詢替代道路行車資訊，參考選擇行駛路線，以避開國5塞車路段。

另國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口大客車均不受匝道管制。因此，高公局建議，搭乘客運走國5比自行開車單程可節省半小時以上，請往來北宜的用路人多加利用，以減少自行開車的塞車之苦。

(中時電子報)