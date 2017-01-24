又有大陸冷氣團 25日入夜起低溫14度

強烈大陸冷氣團減弱，不過明天又要變冷，氣象局今天表示，明天晚間到除夕另一波大陸冷氣團南下，北部低溫探攝氏14度。

連續好幾天冷颼颼的天氣終於告一段落，不過，中央氣象局表示，明天晚間開始到27日除夕當天，將有另一波大陸冷氣團南下，天氣將再度轉冷，大台北低溫探14度，迎風面北部和東半部有短暫雨，中南部日夜溫差大。

中央大學大氣系副教授吳德榮分析，今晚鋒面抵達，北部、東半部轉為有局部短暫雨，氣溫再度下降、轉涼微冷；中南部雲量略增，中部有零星飄雨的機率。

至於過年天氣，他表示，春節5天年假期間，天氣系統偏弱，北台灣雖有比較多的天氣變化，但也不致太差，冷空氣不強，碰到下雨的天數少、時間也短；中南部受到的影響則更小；東半部雖偶有降雨，但都是零星、短暫的。1060124

(中央社)