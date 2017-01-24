洪秀柱：詹啟賢請辭時 就表示想選主席

國民黨主席洪秀柱今天表示，前國民黨副主席詹啟賢在向她辭副主席時，就有表示想要選黨主席，她也透露，當時她向詹啟賢說考慮一下吧，但也是樂觀其成。

洪秀柱今天上午到不當黨產處理委員會前探望國民黨工自救會，她在接受媒體訪問時，對於詹啟賢昨天宣布參選黨主席，獲得了前副總統蕭萬長的支持，洪秀柱表示，這很好，若是要競選的人都沒人支持，那出來選不是很沒意思，所以一定有人支持才會出來。

洪秀柱也透露，詹啟賢在辭副主席時，就有向她表示想要參選黨主席；媒體追問洪秀柱如何回應，洪秀柱則說，她向詹啟賢說考慮一下吧，但也是樂觀其成。

至於詹啟賢昨說若沒擔綱副主席，國民黨可能會分崩離析，對此，洪秀柱說，非常感謝詹啟賢擔任副主席，任內確實承擔很多重任，非常謝謝。

現場記者詢問，現在有多人表態參選黨主席，在瓜分票源的情況下，洪秀柱的勝算最大，洪秀柱指出，不能從這角度來看問題，每個要選的人都是希望當選，所以以此角度來看，對要選的人不公平；她也說，若是其他候選人開始整合，不會感到有壓力。

此外，現在傳出黨內有意願在黨主席選舉時，廢除黨員連署的部分，洪秀柱說，確實這連署是有問題，可是現在要考慮到這制度，當要改變時，是否要從下一屆開始，在技術層面有沒辦法解決，這可以討論與研究。1060124

(中央社)