泰國旅客免簽 來台人數成長近6成

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外交部今天表示，去年8月1日起試行給予泰國免簽證，105年12月泰國旅客來台人次比104年同期成長9成，105年全年度來台人次則成長近6成。

外交部上午舉行例行記者會，亞東太平洋司司長陳文儀表示，為鼓勵東南亞旅客來台觀光，105年8月1日起試行給予泰國免簽證，作為新南向政策推動免簽證試辦國家之一。

陳文儀說，105年12月泰國旅客來台人次比104年同期成長90.94%；105年全年度有19萬5640位泰國旅客來台，比104年的12萬4409人次成長57.25%。免簽有效提升泰國觀光客人數。

至於未來是否會開放其他東南亞國家免簽，陳文儀說，因考慮國境安全與國內治安等因素，適當時機時會考慮是否進一步開放。

另外，由於台灣人赴泰國旅遊目前仍需申請簽證，尚未獲得免簽，陳文儀表示，將持續洽談。1060124

(中央社)