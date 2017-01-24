蘇起：兩岸失去國民黨緩衝　情勢更緊繃

台北論壇基金會董事長蘇起今天表示，目前兩岸間的緊繃程度、擦槍走火的機會比前總統陳水扁時期還要緊張，因為現在國民黨力量很衰弱，無法制衡民進黨，中共對台灣期待會變少。

台北經營管理研究院今天舉行「2017中國大陸變化與台灣對策論壇」，台北論壇基金會董事長、國家安全會議前秘書長蘇起發表「2017中國發展與台灣未來」專題演講時，作上述表示。

蘇起說，現在兩岸之間是「三個沒有」，「沒有互信、沒有溝通、沒有緩衝」。大家都很關心總統蔡英文會不會講九二共識，但「我不認為名詞重要到那個地步」，因為九二共識、一中各表都是信任後才有的東西。

他指出，中國國民黨與中國共產黨之間雖有九二共識為橋梁，但重點是雙方從2000年到2005年花了5年時間慢慢建立互信，如今民主進步黨與中共沒有溝通橋梁，背後反映的問題是因為缺乏互信。

蘇起表示，目前兩岸之間的緊繃程度、擦槍走火的機會比陳水扁擔任總統時期還要緊張，那時大陸覺得國民黨還可以牽制民進黨，現在國民黨力量很衰弱，失去了緩衝，大陸對台灣期待變少，會往絕望的方向走。

至於美國總統川普上任後，如何牽動美中台情勢，蘇起觀察，有兩件事與台灣有關，首先，中美經貿戰會是實的，但大陸不會讓步，會直接面對；至於川普試圖挑戰一中，這件事可實可虛，還需要觀察。

此外，蘇起說，南北韓情勢緊繃也值得關注。北韓2016年核武發展遠超過去8年，發動核武攻擊只要30分鐘，又有洲際飛彈可直接打美國，美國有緊迫感，北韓領導人金正恩有危機感，將牽動美中關係，會衝擊日本也可能衝擊台灣。1060124

(中央社)