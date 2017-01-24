詹詠然搶十落敗 澳網混雙無緣8強

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台灣網球女將 詹詠然和搭檔今天在澳網混雙賽事出擊，在次盤扳平戰局後未能乘勝追擊，在決勝的搶十大戰後落敗，無緣晉級8強。

2017年首場網球大滿貫賽事的澳洲公開賽（Australian Open），16日起在澳洲的墨爾本進行。

詹詠然和波蘭選手庫柏特（Lukasz Kubot）的組合，今天對上加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與印度選手波柏納（Rohan Bopanna）的組合。

這場比賽的首盤，詹詠然/庫柏特一度以2比0領先，但之後戰情膠著，在第7局兩人發球局遭破，只能以4比6無奈讓出首盤。

次盤雙方一路纏鬥，前10局雙方戰平，第11局詹詠然/庫柏特驚險保發，緊接著靠對手失誤，艱苦拿下次盤。

搶十大戰期間，詹詠然/庫柏特被對手一波8比0攻勢，瞬間居於劣勢，最後只能以0比1（3比10）吞敗。

終場，詹詠然/庫柏特以4比6、7比5、0比1（3比10）不敵對手，無緣晉級8強。1060124

(中央社)