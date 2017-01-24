詹詠然搶十落敗 澳網混雙無緣8強
台灣網球女將 詹詠然和搭檔今天在澳網混雙賽事出擊，在次盤扳平戰局後未能乘勝追擊，在決勝的搶十大戰後落敗，無緣晉級8強。
2017年首場網球大滿貫賽事的澳洲公開賽（Australian Open），16日起在澳洲的墨爾本進行。
詹詠然和波蘭選手庫柏特（Lukasz Kubot）的組合，今天對上加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與印度選手波柏納（Rohan Bopanna）的組合。
這場比賽的首盤，詹詠然/庫柏特一度以2比0領先，但之後戰情膠著，在第7局兩人發球局遭破，只能以4比6無奈讓出首盤。
次盤雙方一路纏鬥，前10局雙方戰平，第11局詹詠然/庫柏特驚險保發，緊接著靠對手失誤，艱苦拿下次盤。
搶十大戰期間，詹詠然/庫柏特被對手一波8比0攻勢，瞬間居於劣勢，最後只能以0比1（3比10）吞敗。
終場，詹詠然/庫柏特以4比6、7比5、0比1（3比10）不敵對手，無緣晉級8強。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。