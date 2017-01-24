1月24日中視午間新聞速速報

幫我收個簡訊好嗎 盜LINE行詐!

在臉書上收到來自朋友的訊息，對方說「我手機壞了，幫我收個簡訊」，立委沒懷疑，把認證號碼傳給對方，但萬萬沒想到，這個舉動卻害自己的Line被盜用。

土豪哥染毒.涉命案 牢裡吃年夜飯

涉入郭姓小模命喪Ｗ飯店毒趴案的土豪哥朱嘉龍，被檢警懷疑不但全程參與吸毒玩遊戲，甚至慫恿郭女喝「毒咖啡」，約談後向法院聲請觀察勒戒2個月獲准，土豪哥確定要在監所內過年

冷氣團明來襲 溼冷低溫下探14℃

今天天氣大致穩定，白天大陸冷氣團減弱，但明晚有另波冷氣團來襲，低溫下探14度，明天白天起水汽增多，北部、東半部及中部山區會有局部短暫雨，冷空氣預計將影響到小年夜(26)至除夕(27)清晨

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(中時電子報)