掏空和旺40億 前董座劉永祥二審判10年6月

已下櫃的和旺聯合實業前董事長劉永祥，被控掏空公司資產40多億，還挪用5億清償澳門賭場賭債，台北地院將他判刑10年6月，高院今日維持北院刑度，並諭知將劉永祥侵占罪的犯罪所得1億元沒入，全案可上訴。

劉永祥疑在澳門欠下數億元賭債，資金調度出現問題，他利用擔任董事長機會，2010年以和旺名義收購大同區雙連段土地，後因政府打房，無法獲都更許可，劉就將44筆土地分4區塊、3塊出售，各收1億及5億定金，他再將定金中的1億挪用還債。

劉男還偽造董事會紀錄，違法讓和旺擔任紅利公司7億元債務連帶保證人，但劉未償債，反挪用4億1300萬，並盜開和旺8億5600萬元 支票擔保個人債務。劉另在2013年至2015年間炒作和旺股票，再逢高出脫持股，不僅以此獲利上億餘元，坑殺散戶。

北院依背信罪、財報不審罪、侵占罪及操縱股價將劉男判刑10年6月，高院僅就操縱股價罪部分的犯罪事實重新認定，並諭知沒入1億元，其餘部分駁回上訴，維持北院的刑度10年6月。

(中時)