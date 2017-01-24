維冠周年 受災戶鞠躬謝：愛讓我們重生

台南0206地震屆滿一年前夕，市長賴清德與受災戶鞠躬感謝社會各界愛心。(曹婷婷攝)

「感謝你的愛，愛讓我們重生！」台南0206地震屆滿一年前夕，台南市政府製作一支感恩影片，呈現地震雖無情，但人間有愛，紀錄維冠受災戶唯二截肢的洪家益與李宗典勇敢復健重生、連晃汶和陳淑怡夫妻生回女兒畫面，「思樂冰女孩」林素琴也也在影片最後燦笑「以後要當體育老師」，溫暖而感人。

影片發表會也邀請維冠受災戶洪家益、李宗典、連晃汶及陳淑怡夫妻等人，在市長賴清德代表鞠躬向社會表達感謝。失去7名家人、左腿截肢的李宗典說，感謝全世界的愛心，失去雙腿的洪家益說，今後為自己活、更要為別人活，「不一定要真正站起來，心裡站起來比較重要」，令人動容。

維冠受災戶多數選擇異地購置，購置戶代表侯佳宏表示，選擇離開，感謝市府成全，感謝社會大眾愛心，沒有這些愛心與資源，無法走得這麼順，他說，留下來重建比較辛苦，但也是一種選擇，希望市府繼續幫忙。

賴清德說，去年台南經歷50年來最嚴重的地震，家屬從一開始徬徨、恐懼，走過一年來，已經看到希望，尤其在洪家益、李宗典身上看見勇氣，其他住戶都勇敢面對地震帶來的衝擊，大家很團結也勇敢往前走。

他說，非常期待，當10、20年後，大家記得的不是死亡多少人、恐懼有多深，而是社會的愛多麼浩大，而是台南的市民多麼勇敢。他也強調，當社會記得正面價值、把悲傷放在過去，「我們的勇敢一定會在歷史上令人感動，這也才對得起社會的關心與支持」，並重申市府也會持續關心、支持受災民眾。

(中時)