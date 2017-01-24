維冠周年 受災戶鞠躬謝：愛讓我們重生
「感謝你的愛，愛讓我們重生！」台南0206地震屆滿一年前夕，台南市政府製作一支感恩影片，呈現地震雖無情，但人間有愛，紀錄維冠受災戶唯二截肢的洪家益與李宗典勇敢復健重生、連晃汶和陳淑怡夫妻生回女兒畫面，「思樂冰女孩」林素琴也也在影片最後燦笑「以後要當體育老師」，溫暖而感人。
影片發表會也邀請維冠受災戶洪家益、李宗典、連晃汶及陳淑怡夫妻等人，在市長賴清德代表鞠躬向社會表達感謝。失去7名家人、左腿截肢的李宗典說，感謝全世界的愛心，失去雙腿的洪家益說，今後為自己活、更要為別人活，「不一定要真正站起來，心裡站起來比較重要」，令人動容。
維冠受災戶多數選擇異地購置，購置戶代表侯佳宏表示，選擇離開，感謝市府成全，感謝社會大眾愛心，沒有這些愛心與資源，無法走得這麼順，他說，留下來重建比較辛苦，但也是一種選擇，希望市府繼續幫忙。
賴清德說，去年台南經歷50年來最嚴重的地震，家屬從一開始徬徨、恐懼，走過一年來，已經看到希望，尤其在洪家益、李宗典身上看見勇氣，其他住戶都勇敢面對地震帶來的衝擊，大家很團結也勇敢往前走。
他說，非常期待，當10、20年後，大家記得的不是死亡多少人、恐懼有多深，而是社會的愛多麼浩大，而是台南的市民多麼勇敢。他也強調，當社會記得正面價值、把悲傷放在過去，「我們的勇敢一定會在歷史上令人感動，這也才對得起社會的關心與支持」，並重申市府也會持續關心、支持受災民眾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。