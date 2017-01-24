香港買房全球最難 一家人18年不吃喝

我要評比

據統計，全球10大最難買房的地區，香港連續7年位居首位，香港家庭要18年不吃不喝才能購買一棟房。

香港經濟日報今天報導，美國顧問公司Demographia近日公布了相關調查數字，被調查的地區有406個，包括香港、澳洲、加拿大、日本和美國等。

據報導，這項調查是以一個地方的房價中位數與一個家庭一年收入的中位數作出比較。

調查指出，香港去年第3季的房價中位數是港幣542萬元，一個家庭的全年收入中位數為30萬元，這意味著一個家庭不吃不喝，要18年才能全額購房。

目前全球10大最難負擔房價的地區依次是香港、澳洲雪梨、加拿大溫哥華、美國加州聖克魯斯（Santa Cruz）、加州聖巴巴拉（Santa Barbara）、紐西蘭奧克蘭、Wingcaribbee（澳洲）、Tweed Heads（澳洲）、Taurange-Western Bay of Plenty（紐西蘭）、美國聖荷西。1060124

(中央社)