杜魯道內閣集聚 沙盤推演美加關係

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美國總統川普今天退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和內閣要員也自今天起一連3天沙盤推演，如何與美國新政府談判貿易等議題。

川普周日公開表示，將與墨西哥和加拿大重新協商「北美自由貿易協定（NAFTA）」，並在今天已簽署行政命令，退出TPP。

加拿大國貿部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示，加拿大正在考慮各種選項。雖然TPP現有架構因為川普的舉動可能胎死腹中，但亞太地區其他自由貿易夥伴國家，和加拿大之間，仍有進行雙邊貿易協定的空間。

美國總統川普首席經濟顧問、美國投資公司黑石集團（Balckstone Group）執行長史瓦茲曼（Stephen Schwarzman）今天應邀在會中提供建言。

他表示，美國對加拿大的看法極為正面，加拿大不用太過擔心川普重新協商北美自由貿易協定（NAFTA）這件事。但他也提到，美國政府正在考慮對進口能源施加關稅。

今天稍早，一度傳出美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）將於明天前往卡爾加利，與加國內閣成員會談。數小時後，情勢又出現變化，庫許納的訪加行取消。

庫許納訂明天訪加、又決定打消的新聞，都是由路透社率先報導。加國媒體進一步追?後，相關消息也都獲得證實。

總理府稍後對此指出，除了史瓦茲曼之外，美國政府沒有其他官員會出席這3天的內閣活動。

加拿大天然資源部長卡爾（Jim Carr)表示，儘管川普發表了一些貿易保護主義言論，但加拿大在和美國參、眾議員及川普新政府成員會面時，獲得了很多正面訊息，而且他們也都明白加拿大相當重視經濟議題。

加國新任外長方慧蘭（Chrystia Freeland）曾表示，加拿大政府正設法與川普新政府建立私人人脈關係，其中包括她的「老朋友」史瓦茲曼。1060124

(中央社)