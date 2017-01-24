杜魯道內閣集聚 沙盤推演美加關係
美國總統川普今天退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和內閣要員也自今天起一連3天沙盤推演，如何與美國新政府談判貿易等議題。
川普周日公開表示，將與墨西哥和加拿大重新協商「北美自由貿易協定（NAFTA）」，並在今天已簽署行政命令，退出TPP。
加拿大國貿部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示，加拿大正在考慮各種選項。雖然TPP現有架構因為川普的舉動可能胎死腹中，但亞太地區其他自由貿易夥伴國家，和加拿大之間，仍有進行雙邊貿易協定的空間。
美國總統川普首席經濟顧問、美國投資公司黑石集團（Balckstone Group）執行長史瓦茲曼（Stephen Schwarzman）今天應邀在會中提供建言。
他表示，美國對加拿大的看法極為正面，加拿大不用太過擔心川普重新協商北美自由貿易協定（NAFTA）這件事。但他也提到，美國政府正在考慮對進口能源施加關稅。
今天稍早，一度傳出美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）將於明天前往卡爾加利，與加國內閣成員會談。數小時後，情勢又出現變化，庫許納的訪加行取消。
庫許納訂明天訪加、又決定打消的新聞，都是由路透社率先報導。加國媒體進一步追?後，相關消息也都獲得證實。
總理府稍後對此指出，除了史瓦茲曼之外，美國政府沒有其他官員會出席這3天的內閣活動。
加拿大天然資源部長卡爾（Jim Carr)表示，儘管川普發表了一些貿易保護主義言論，但加拿大在和美國參、眾議員及川普新政府成員會面時，獲得了很多正面訊息，而且他們也都明白加拿大相當重視經濟議題。
加國新任外長方慧蘭（Chrystia Freeland）曾表示，加拿大政府正設法與川普新政府建立私人人脈關係，其中包括她的「老朋友」史瓦茲曼。1060124
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範