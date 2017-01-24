2016年前三季 多美貿易達90億美元

多明尼加國家統計辦公室宣布，2016年1至9月份，美國與多明尼加的雙邊貿易總額達到89億3400萬美元，比2015年同期成長了2.29%。

統計辦公室主任伊斯基耶多（Alexandra Izquierdo）表示，根據海關總署提供的數據，上述期間內，多明尼加自美國進口的貨物總值為54億8680萬美元，同時出口34億4745萬美元至美國。

斯基耶多特別選在美國新任總統川普上任時公布兩國貿易相關數據，她同時表示，根據另一項官方統計，近年來前來多明尼加的美國觀光客也日益增加。

她說，2011年多明尼加總共接待了130萬人次的美國觀光客，2015年在多國接待的560萬人次的外國觀光客中，美國人就占了205萬。

她同時強調，美國企業在多明尼加加工出口區的投資及創造的就業機會。她說，據官方統計，2015年有228家美國企業在多國加工出口區作業，占區內外國企業總數的36.2%。 1060124

(中央社)