川普萌兒要上學 紐約交通大考驗

美國總統川普的人氣萌兒拜倫川普如今貴為第1家庭成員，即使上學這種尋常百姓家稀鬆平常的事，在特勤眼裡卻馬虎不得，於是高規格維安部署也考驗紐約交通的負荷。

美國新任第一夫人梅蘭妮亞川普（Melania Trump）也是天下父母心，就算貴為第一夫人但是送兒子上學仍不假手他人，就是要親力親為。

於是老公的就職典禮在週末結束後，她立即匆匆由華府趕回紐約宅邸，準備週一帶著兒子上學去，沒想到拜倫川普（Barron Trump）就讀的學校召開教師會議，全校學生停課至25日週三。

不過就算是週三拜倫才回學校，屆時上班上課的交通尖峰，如何不影響廣大紐約客的通勤，又能兼顧特勤單位的維安部署，紐約警局大傷腦筋。

於是紐約警局打算採取滾動模式封街，也就是確定護送拜倫上學的車隊通過行經路線後，交警隨即解除管制，而非讓拜倫車隊一路綠燈到底的大交管，務必把造成交通不便的衝擊降到最低。

當然基於安全考量，拜倫上學的路線並非一成不變，全由配合美國特勤局（Secret Service）決定。如此週密的方案能否奏效，一切就等25日拜倫上學日的實際驗證。1060124

(中央社)