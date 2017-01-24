柱姐國際募款近3千萬 承諾用於黨工薪資
國民黨主席洪秀柱今天上午到不當黨產委員會前慰問靜坐抗議黨工，洪秀柱表示，日前她到海外去募款，在美國募了約60萬元美金，東南亞募了1千萬元台幣，合計近3千萬台幣，這些錢目前還在處理中，尚未完全到位，但她承諾黨工，未來都會用於黨工薪資待遇上。
根據《不當黨產條例》規定，國民黨2月後重新回聘的黨工，不能用解凍的黨產來支應，洪秀柱表示，2月開始若黨費、政黨補助款、政治獻金，加上黨公職人員分擔金等都能到位的話，應可勉強支應黨務支出。
不過洪秀柱也指出，現職黨工的結算金是個很大的缺口，她認為現職人員結算金屬於法定支出，黨產會應該要讓國民黨可以處分不動產，以支出法定義務的款項，但黨產會一定不會答應，洪秀柱說，「還有些難關，這問題沒徹底解決，官司還有得打，大家走著瞧好了。」
洪秀柱臨走前也開玩笑說，要是黨工除夕還在黨產會前過年，她會來陪大家過除夕。
(中時)
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