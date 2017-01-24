美退出TPP 外交部：研議與美方洽簽FTA

美國正式宣佈退出TPP，外交部指出，我國盼望能與並研議與美方洽簽台美自由貿易協定(FTA)，以深化雙邊經貿關係。

外交部發言人王珮玲表示，無論TPP未來進展為何，我國仍將積極推動貿易自由化，並尋求參加區域經濟整合。她強調，對外貿易是我國經濟發展甚為重要之一環，政府向來關注包括TPP在內之各項重要區域經濟整合倡議，以加強與區域之經貿連結。

王珮玲說，美國為我國第2大貿易夥伴，我國為美國第9大貿易夥伴，雙方經貿關係密切 。外交部將持續積極了解川普政府未來經貿政策走向，除透過既有之台美「貿易暨投資架構協定」(TIFA)架構，持續加強雙邊經貿合作關係，並研議與美方洽簽台美自由貿易協定(FTA)，以深化雙邊經貿關係。

(中時)