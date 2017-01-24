民進黨團LINE對話外流 羅致政道歉退群
民進黨立法院黨團成員LINE對話遭截圖流出，民進黨立委羅致政上午近10時在黨團群組中發表4點聲明，坦承是他將群組對話截圖外流，並表示最深切的歉意，隨即退出該群組。
媒體報導，台北市議員鍾小平公布民進黨立院黨團群組對話，民進黨立委段宜康力挺同婚，試圖說服其他民進黨立委若在此議題反覆，就是把年輕選票讓給時代力量。鍾小平痛批同婚對執政黨是假議題，選票才是唯一考量。
段宜康昨天下午則在臉書上發文說，黨團內部對婚姻平權意見本來就不一致，要說服政治人物，最直接的訴求當然就是計算選票；但民進黨立委群組對話為什麼會到國民黨議員手上？他宣布退出群組，「也不會再回去了」。
今天上午羅致政也在民進黨黨團群組中發表4點聲明，首先向大家抱歉，群組對話截圖外流，造成同仁及黨團困擾，「本人深感歉意」。
羅致政說，事因去年一位牧師友人對民進黨同婚立場有所質疑，為讓其了解黨團內部確有深刻理性的討論，又怕轉述論點不夠完整，才將對話內容截圖供友人參考，希望能達到溝通歧異、化解衝突的努力。
羅致政表示，該友人是他唯一私訊傳圖的對象，目前外流於群組、媒體或國民黨人士，都不是他本人所傳。但因為個人錯誤及疏忽，造成對同仁及黨團的傷害，表達最深切的歉意，同時為重建本群組的基本互信，「本人即刻退出群組」。1060124
(中央社)
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