搶救TPP 澳洲盼中國大陸與印尼加入

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美國總統川普決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP）之後，澳洲貿易部長喬柏（Steven Ciobo ）今天表示，盼能鼓勵中國大陸等亞洲國家加入TPP，挽救這項協定。

路透社報導，紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay） 表示，美國以外的TPP成員國部長們接下來數月將討論如何挽救亞洲認為足以抗衡大陸影響力的TPP。

川普（Donald Trump）昨天兌現競選支票，在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令退出TPP。

TPP成員國澳洲表示，美國留下的真空可藉由大陸和印尼加入來填補。由於許多簽署國尚未取得國內批准，TPP目前尚未正式上路。

美國退出後，目前TPP只剩11個國家參與，包括汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、祕魯、新加坡、越南、澳洲與紐西蘭。1060124

(中央社)