林全赴兒童之家發紅包 美退出TPP 徐國勇：繼續TIFA基礎

行政院長林全訪視衛福部中區兒童之家，致贈加菜金5萬元，並發送院童紅包。（張妍溱攝）

農曆新年即將來臨，行政院長林全今天上午訪視衛福部中區兒童之家，致贈加菜金5萬元，並發送過年福袋，院童見到貴賓到場，開心喊：「院長好！」，有媒體問到美國退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），行政院發言人徐國勇說，將在TIFA基礎上繼續與美合作，同時檢討、鬆綁國內經貿法規，尋求更多區域經貿合作。

林全短暫欣賞院童的打鼓及相聲表演後，一一發放紅包給院童，並與小朋友合照，提前歡度春節。現場勵院童要努力克服環境的障礙及自己的弱點，勇敢追求生命無限可能。

林全表示，中區兒童之家的兒童經逢家庭變故，無法正常生活於其家庭，在沒有家人可以照顧的情況下，政府作為全方位的後盾，讓他們同樣受到相同照顧，政府也朝兒童與青少年發展照護方向努力，幫助弱勢兒童不因為早期資源不足而影響未來發展，政府目前每個月撥給1萬5千元，盼相對基金也可以進來，讓他們在18歲之後有更好的資源來支持他們。

(中時)