雨聲街停車收費出包 停管處：車主免繳費

台北市許多路邊停車收費都是停管處委託民間開單，但昨天在士林區雨聲街發生委外廠商打錯繳費截止日期的事件，估計有321位車主受影響。停管處今向民眾表示歉意，也說收到錯誤收費單的民眾無須繳費。

停管處科長謝君毅表示，昨天人員巡查發現雨聲街路邊停車委外收費單據有誤，原本應該設定為2月初的繳費截止日，誤植為昨天的日期、1月23日，經查是廠商工作前校正PDA的疏漏，將依照合約罰則，每張錯開的收費單要罰業者100元。

謝君毅也說，問題收費單共有321件，停管處已撤銷這批單據，車主即使收到也不必繳費，在系統裡也不會有相關紀錄。

(中時)