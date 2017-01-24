聯開宅租不出去 柯文哲：租金3萬2乾脆繳房貸
台北市長柯文哲上任2年，力推公宅只租不售滿足青年需求，目前共釋出1116戶公宅，包括7處公營住宅及4處捷運聯開宅，但仍有2處聯開宅基地有百戶空屋閒置。對此，柯文哲今出席共融性游具年終記者會，會後受訪時坦言，一般的住宅如興隆出租率百分百，聯開宅一個月租金3萬2，就乾脆付頭期款繳房貸了，不需要付3萬2租房子。
柯文哲說，有一部分是美河市，但那是辦公室，也不是「宅」。他說，有些政策要重新檢討，像是捷運共構應該做商場而不適住宅，因為從日本的經驗來看，人流就代表金流，捷運共構的建築價格又比較高，那要來拿當一般住宅的策略就有點錯誤。
媒體追問，所以是會改成用賣的嗎？柯文哲表示，他曾說如果月租金超過2萬元的公宅應該要賣，但這還要再重新檢討。指出原先對租客的限制是，家庭收入低於當年度台北市百分之40分位點以下，後來放寬到50分位點。但如果一個月房租要繳3萬多元，這也不是50分位點的租客能負擔的，事實上聯開宅小坪數的出租狀況也不錯，大坪數就不好，這個政策要重新檢討。
柯文哲說，在下個議會會期開議前，會針對聯開宅，以及公宅的租金政策作檢討。
(中時)
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