產工控強迫勞動 台鐵：勿忘公務員身分
台鐵產業工會打算在農曆春節發起依法休假行動，但台鐵局卻表示若不出勤就算曠職，工會成員今天到地檢署抗議，台鐵局則盼員工莫忘公務員身分。
台鐵產業工會日前宣布，將發起春節依法休假，除夕到初三不出勤，盼社會大眾和台鐵局能重視員工排班及過勞問題；不過，台鐵局也表示，台鐵員工具備公務員身分，若是不出勤，就算是曠職。
對此，台鐵產業工會今天到地檢署按鈴控告台鐵局長鹿潔身強迫勞動，而台鐵局也在事後發出聲明，強調不認同不理性的抗議行為，也無法接受破壞春節疏運、犧牲民眾乘車權益的行為，盼員工莫忘公務員身分，不要辜負社會期待。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。