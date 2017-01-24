產工控強迫勞動 台鐵：勿忘公務員身分

台鐵產業工會打算在農曆春節發起依法休假行動，但台鐵局卻表示若不出勤就算曠職，工會成員今天到地檢署抗議，台鐵局則盼員工莫忘公務員身分。

台鐵產業工會日前宣布，將發起春節依法休假，除夕到初三不出勤，盼社會大眾和台鐵局能重視員工排班及過勞問題；不過，台鐵局也表示，台鐵員工具備公務員身分，若是不出勤，就算是曠職。

對此，台鐵產業工會今天到地檢署按鈴控告台鐵局長鹿潔身強迫勞動，而台鐵局也在事後發出聲明，強調不認同不理性的抗議行為，也無法接受破壞春節疏運、犧牲民眾乘車權益的行為，盼員工莫忘公務員身分，不要辜負社會期待。1060124

(中央社)