IDF戰機之父華錫鈞凌晨過世 享壽92歲
被外界稱為IDF經國號戰機之父的華錫鈞今天凌晨在台中逝世，享壽92歲。空軍與漢翔公司都表示會全力協助家屬料理後事。
華錫鈞生於民國14年，曾經擔任空軍第35中隊飛官，駕駛U-2偵察機穿越鐵幕偵照大陸；後來曾任空軍航空工業發展中心（漢翔航空工業前身）主任，是AT-3教練機與IDF經國號戰機的重要推手。
華錫鈞生於江蘇無錫，空軍官校26期畢業，是國軍首批選派赴美接受U-2高空偵察機訓練的5名飛官之一；他在執行完偵照任務後，1964年公費前往美國普渡大學留學，取得航空工程碩士、博士學位。
華錫鈞1969年回國，擔任空軍航空研究院設計室主任，後來航空研究院成為航發中心，華錫鈞在1982年11月升為航發中心主任，後曾兼任中科院副院長；1989年10月，因研發IDF戰機有功，由前總統李登輝晉陞他為空軍二級上將。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。