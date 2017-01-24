IDF戰機之父華錫鈞凌晨過世 享壽92歲

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被外界稱為IDF經國號戰機之父的華錫鈞今天凌晨在台中逝世，享壽92歲。空軍與漢翔公司都表示會全力協助家屬料理後事。

華錫鈞生於民國14年，曾經擔任空軍第35中隊飛官，駕駛U-2偵察機穿越鐵幕偵照大陸；後來曾任空軍航空工業發展中心（漢翔航空工業前身）主任，是AT-3教練機與IDF經國號戰機的重要推手。

華錫鈞生於江蘇無錫，空軍官校26期畢業，是國軍首批選派赴美接受U-2高空偵察機訓練的5名飛官之一；他在執行完偵照任務後，1964年公費前往美國普渡大學留學，取得航空工程碩士、博士學位。

華錫鈞1969年回國，擔任空軍航空研究院設計室主任，後來航空研究院成為航發中心，華錫鈞在1982年11月升為航發中心主任，後曾兼任中科院副院長；1989年10月，因研發IDF戰機有功，由前總統李登輝晉陞他為空軍二級上將。1060124

(中央社)