泰豐災汙 桃市受理代位求償申請

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中壢泰豐輪胎大火嚴重空汙，估逾千人影響，健保署擬代位求償，桃園市府同步啟動協助求償流程，即日起到2月10日受理民眾申請，彙整後再據以向泰豐求償。

中壢泰豐輪胎大火造成嚴重空汙，許多居民因支氣管炎、過敏等不適症狀而就醫，由於人數眾多，健保署擬祭出「代位求償」，一旦成立，這將是國內首例因火災濃煙公安事件誘發疾病的代位求償案例。

桃園市府同步啟動協助民眾求償流程，即日起到2月10日受理民眾申請，彙整後再據以向泰豐求償。

桃園市府說，可求償範圍包括直接的財物損害及間接健康影響，財物損害可透過拍照、單據舉證；健康損害如吸入汙染氣體導致不適等，建議以醫療單據為準，估計中壢、平鎮等地至少上千人受影響。

泰豐輪胎中壢廠火警後，桃園市府也成立求償專案小組。

桃園市政府法務局長周春櫻說，健保署根據健保法代位求償，市府則是針對比較具體的財物、健康損害，協助民眾求償，受理期滿後會彙整求償資料，再邀受害民眾和泰豐輪胎協商和解，雙方有共識就直接賠償。1060124

(中央社)