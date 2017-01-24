退出TPP 貿易專家：美商業將受傷

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美國總統川普今天簽署行政命令，宣布退出跨太平洋夥伴協定。專家指出，川普對貿易所踏出的第1步，已為美國的貿易關係蒙上陰影，並可能傷害美國的商業。

法新社報導，川普（Donald Trump）選戰期間痛批美國現有的自由貿易協定，上任後第1項商業命令，今天簽署正式退出擁有12國成員「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的行政命令。

國際貨幣基金（IMF）西半球部（Western Hemisphere Department）主管沃納（Alejandro Werner）指出：「這是全球整合踩煞車的跡象。」

支持貿易的商業組織對外貿易委員會（National Foreign Trade Council）副主席柯文（Jake Colvin）表示，讓美國在貿易議題上居領導地位依然重要。

他告訴法新社：「很重要的一點是，美國不應該把執全球經濟牛耳的地位讓給諸如中國等國家。」

「擁有強健貿易政策很重要，但我們須確定攻守並進，繼續為美國商業和勞工開拓外國巿場。」

貿易專家警告，相關作為有遭報復，甚至開啟更極端貿易戰的風險。

戰略暨國際研究中心（The Center for Strategicand International Studies）國際商業專家米勒（Scott Miller）說：「此舉將具破壞性，但不意外，我們選了一個具破壞性的人當總統。」

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）國際經濟專家博斯沃斯（Barry Bosworth）說，對若干特定國家祭出歧視性關稅，例如川普選戰期間威脅對墨西哥和中國大陸課徵高關稅，這「徒增混亂」。

博斯沃斯提到大陸時指出：「他們向來有所回應，他們會開始作出回應，然後貿易戰的風險十分顯著，因為並無基本原則，只有川普喜不喜歡，如此而已。」

他說，那將「使美國企業付出慘痛代價」，例如波音公司（Boeing），因為大陸只會改買空中巴士（Airbus）。博斯沃斯質疑：「這樣對我們有何幫助？」（譯者：中央社何宏儒）1060124

(中央社)