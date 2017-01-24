退出TPP 貿易專家：美商業將受傷
美國總統川普今天簽署行政命令，宣布退出跨太平洋夥伴協定。專家指出，川普對貿易所踏出的第1步，已為美國的貿易關係蒙上陰影，並可能傷害美國的商業。
法新社報導，川普（Donald Trump）選戰期間痛批美國現有的自由貿易協定，上任後第1項商業命令，今天簽署正式退出擁有12國成員「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的行政命令。
國際貨幣基金（IMF）西半球部（Western Hemisphere Department）主管沃納（Alejandro Werner）指出：「這是全球整合踩煞車的跡象。」
支持貿易的商業組織對外貿易委員會（National Foreign Trade Council）副主席柯文（Jake Colvin）表示，讓美國在貿易議題上居領導地位依然重要。
他告訴法新社：「很重要的一點是，美國不應該把執全球經濟牛耳的地位讓給諸如中國等國家。」
「擁有強健貿易政策很重要，但我們須確定攻守並進，繼續為美國商業和勞工開拓外國巿場。」
貿易專家警告，相關作為有遭報復，甚至開啟更極端貿易戰的風險。
戰略暨國際研究中心（The Center for Strategicand International Studies）國際商業專家米勒（Scott Miller）說：「此舉將具破壞性，但不意外，我們選了一個具破壞性的人當總統。」
華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）國際經濟專家博斯沃斯（Barry Bosworth）說，對若干特定國家祭出歧視性關稅，例如川普選戰期間威脅對墨西哥和中國大陸課徵高關稅，這「徒增混亂」。
博斯沃斯提到大陸時指出：「他們向來有所回應，他們會開始作出回應，然後貿易戰的風險十分顯著，因為並無基本原則，只有川普喜不喜歡，如此而已。」
他說，那將「使美國企業付出慘痛代價」，例如波音公司（Boeing），因為大陸只會改買空中巴士（Airbus）。博斯沃斯質疑：「這樣對我們有何幫助？」（譯者：中央社何宏儒）1060124
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範