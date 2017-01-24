南韓嚴密監視北韓可能射彈據點
南韓合同參謀本部今天在記者會就北韓試射洲際彈道飛彈的動向表示，在韓美防衛合作架構下，南韓正嚴密監視北韓可能發射彈道飛彈的據點。
南韓聯合新聞通訊社報導，韓美情報部門認為，北韓可能在平安北道龜城市的方峴機場或平安南道的肅川試射最新製造的洲際彈道飛彈，因此，利用偵察衛星等密切監視有關地區。
據報導，另外，美國的北韓專家在網站38North上撰稿稱，發現北韓在江原道元山葛麻機場附近準備試射彈道飛彈的跡象。
南韓合同參謀本部表示，對此無從確認，但去年北韓在該地區發射過幾次飛彈，估計此地有相關設施。1060124
(中央社)
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