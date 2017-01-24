探視自救會黨工 洪秀柱：回家過年吧
國民黨主席洪秀柱今天向駐守在不當黨產處理委員會外的國民黨工自救會的成員溫情喊話，洪秀柱說，事情暫告一段落，先回家過個年，家裡的長輩一定很關心大家，過完年再說。
洪秀柱上午帶領著國民黨秘書長莫天虎、國民黨行管會主委邱大展，到不當黨產處理委員會外，探望駐守了40天的國民黨工自救會的成員，並向自救會的黨工說明黨工薪資等問題，同時也向現場黨工溫情喊話，希望大家可以回家過年。
洪秀柱說，長路漫漫，這官司是有得打了，黨產會本身就是不當，今天面對這樣一個無法無天、不重視法治的黑機關，當然只有盡全力從訴訟上與爭取輿論來努力；她跟大家保證，1月底前，所有薪水的發放，包括年終獎金、考核獎金，一定會讓大家拿到。
洪秀柱也說，現階段的問題暫時解決了，馬上要過年了，每天看到大家在這裡餐風露宿，看了非常難過也捨不得，事情暫告一段落，先回家過個年，家裡的長輩一定很關心大家；若以後還有任何狀況，大家再站在一起，過年到了，「回家過年吧，過完年我們再說」。
對於洪秀柱呼籲大家回家過年，自救會成員、國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟說，可能還要與今天無法到場的自救會成員討論，待討論過後才會有結果。1060124
(中央社)
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