長照服務員 勞動部：鼓勵自訓自用

勞動部今天發布施行補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫，鼓勵居家服務、日間照顧單位及機構等用人單位就其用人需求，辦理照顧服務員訓練。

外界時常擔心長照十年計畫2.0的照顧人力需求會不足，因此勞動部積極規劃相關人力來源。勞動部勞動力發展署今天發布施行補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫。

勞動部說，此計畫由地方政府依掌握的長期照顧人力供需情況，運用補助單位自行辦理照顧服務員訓練費用，積極輔導居服、日照等長照用人單位承辦照顧服務員訓練，鼓勵用人單位自訓自用，開班規模可依用人單位的實際狀況彈性調整，訓練完成後用人單位也需保證僱用。

勞動部指出，此計畫開班人數不受限制，由用人單位依實際自有職缺或結合其他用人單位職缺向地方政府申請辦訓，即訓即用，除非學員中途離、退訓、個人因素放棄或成績考核不及格外，用人單位應依承諾的勞動條件足額僱用合格結訓學員，達到訓用合一，滿足照顧服務員用人單位即時性的人力需求，學員訓後並保證就業。

只要年滿16歲以上，有意願從事照顧服務工作的失業民眾，均可報名參加訓練，將補助80%到100%的訓練費用，具有就業保險被保險人非自願離職或特定對象（獨力負擔家計者、中高齡者、原住民、低收入戶或中低收入戶、新移民及二度就業婦女等）身分的失業者，除免負擔訓練費用外，並提供參加全日制職業訓練期間的生活津貼補助，以照顧參訓期間基本生活。1060124

(中央社)