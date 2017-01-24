長照服務員 勞動部：鼓勵自訓自用
勞動部今天發布施行補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫，鼓勵居家服務、日間照顧單位及機構等用人單位就其用人需求，辦理照顧服務員訓練。
外界時常擔心長照十年計畫2.0的照顧人力需求會不足，因此勞動部積極規劃相關人力來源。勞動部勞動力發展署今天發布施行補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫。
勞動部說，此計畫由地方政府依掌握的長期照顧人力供需情況，運用補助單位自行辦理照顧服務員訓練費用，積極輔導居服、日照等長照用人單位承辦照顧服務員訓練，鼓勵用人單位自訓自用，開班規模可依用人單位的實際狀況彈性調整，訓練完成後用人單位也需保證僱用。
勞動部指出，此計畫開班人數不受限制，由用人單位依實際自有職缺或結合其他用人單位職缺向地方政府申請辦訓，即訓即用，除非學員中途離、退訓、個人因素放棄或成績考核不及格外，用人單位應依承諾的勞動條件足額僱用合格結訓學員，達到訓用合一，滿足照顧服務員用人單位即時性的人力需求，學員訓後並保證就業。
只要年滿16歲以上，有意願從事照顧服務工作的失業民眾，均可報名參加訓練，將補助80%到100%的訓練費用，具有就業保險被保險人非自願離職或特定對象（獨力負擔家計者、中高齡者、原住民、低收入戶或中低收入戶、新移民及二度就業婦女等）身分的失業者，除免負擔訓練費用外，並提供參加全日制職業訓練期間的生活津貼補助，以照顧參訓期間基本生活。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。