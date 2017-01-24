周立波向川普致歉：對不起搶了你的頭條
中國大陸脫口秀演員周立波日前在美國因非法持槍藏毒被捕。他昨晚在個人微博發文，以「對不起，這幾天搶了你的頭條」向美國總統川普致歉，不少網民批評這是「譁眾取寵」。
創立「海派清口」的周立波在美國因涉嫌非法持有槍枝和毒品，當地時間20日在美國地區法院接受傳訊。在繳納5000美元保釋金後，他與妻子胡潔走出法庭，面對守候的媒體第一句話就是「感謝祖國」。
周立波台北時間23日深夜在微博發文說，「私德公德兼備，乃是聖賢。吾非聖賢，孰能無過。打擾大家過年了，特致以深深的歉意。」
他表示，將一如既往繼續致力於追求與公德相關的社會責任和慈善事業，且進一步加強私德建設，摒棄自小養成的「玩槍舞棍習氣」。
周立波寫道，「至於黃賭毒，本人過去、現在、將來，都不會感興趣。所以才特別強調『清口』，這是我的藝術，也是我的人品，請諸位放心，事實和法律將還我清白！」
他在文末提到美東時間20日就任美國總統的川普，「特朗普（川普）先生，對不起，這幾天搶了你的頭條。」
這則微博未開放評論功能，但在轉載微博的其他網站上，大多數網民都給予周立波所謂的「道歉」負評。
有網民直言「很不喜歡」，指周立波「就是個痞子」、「油腔滑調，譁眾取寵」。還有網民反諷表示，「語不驚人死不休。美國出了個特朗普，中國出了周立波，一個比一個牛。」1060124
(中央社)
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