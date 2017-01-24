許金龍七大犯行 楊瑞仁認罪吐錢
台北地檢署今天偵結樂陞案，起訴董事長許金龍等10人。其中許金龍犯下7大犯罪事實，遭求刑30年；知名炒手、已改名楊智的楊瑞仁則認罪吐出不法所得新台幣320萬元。
台北地檢署襄閱主任檢察官張介欽說明起訴事實指出，許金龍被控以「不實私募，密約套利」，先後辦理5次私募，卻以實質掌控的紙上公司為虛偽「策略性投資人」，並隱匿參與私募，在公開資訊觀測站不實公告，而取得時價的八成樂陞公司私募股票；接著利用投資大陸二家公司機會，以個人身分與交易相對人簽密約，以時價安排出售部分樂陞公司私募股票套利，不法獲利逾新台幣39億元。
許金龍後來簽下密約，將大陸其中一家公司回售，使樂陞無法收回應有款項，涉及背信；許金龍安排證券公司發行樂陞公司可轉換公司債後，出具不實公開聲明，隱匿詢價安排圈購人頭，再承接私下轉售配合拆解為CBASO（可轉換公司債資產交換與選擇權），以高度財務槓桿，以極低成本套利控股。
張介欽說，許金龍以「日資為名、陸資為實」，並以百尺竿頭公司名義，虛偽公開收購樂陞公司股權，在公開收購消息成立明確後，以人頭買賣樂陞股票，內線交易方式獲利逾1518萬元，再趁交易活絡表象時，誘使其他投資人買進，以多次相對成交方式，操縱股價及牟取私利。許金龍另挪用資金、侵占樂陞公司款項350萬元，也在出售三款遊戲軟體給其他公司時，隱匿關係人交易，涉及財報不實。1060124
(中央社)
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