川普廢TPP 日相安倍盼再勸美國

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美國總統川普今天簽署行政命令，率美國正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。日本首相安倍晉三向國會表達自由貿易的重要性，盼能繼續向美方勸說。

日本共同社報導，安倍晉三今天在日本參議院全體會議上，就川普簽署退出TPP一事表示，他認為川普明白自由且公平貿易的重要性，並表達將繼續勸說美國的想法。

路透社報導，TPP是美國前總統歐巴馬轉向亞洲的政策核心，安倍也吹捧TPP是經濟改革的引擎，並能平衡中國大陸的崛起。

日本經濟再生大臣石原伸晃告訴記者：「我們的觀點並無改變，仍視自由貿易為經濟成長的來源。」

但被問及是否日本會啟動與美國談判雙邊貿易協定，石原伸晃卻表示，目前還不確定美國的貿易官員是否想展開類似協商。（譯者：中央社陳亦偉）1060124

(中央社)