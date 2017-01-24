柯文哲：機捷準備通車 北捷先備標示牌

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台北市長柯文哲今天被問及台北捷運列車出現桃園機場捷運轉乘標示時說，兩邊時間沒配合好，會加強溝通，因預計過年後，機場捷運就準備通車，所以標示牌就先準備。

柯文哲上午出席「Play For All台北市共融式遊戲場發布」記者會，會後接受聯訪，媒體詢問，議員王鴻薇接獲陳情，捷運北門站已把轉乘資訊上架，往桃園機場旅客可在北門換車，質疑北捷誤入平行時空。

王鴻薇表示，機場捷運最快要過完年後才會通車，北捷提前變更轉乘資訊，有誤導民眾虞慮，希望不要有旅客因錯誤資訊而下錯站，造成無謂困擾。

柯文哲回應，因為「兩邊時間沒有配合好」，會加強溝通，且預計過年後，桃園機場捷運就準備通車，所以標示牌就先準備。1060124

(中央社)