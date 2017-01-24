震災將滿1年 災戶透過短片感謝外界
台南市政府今天發表「感謝你的愛，愛讓我們重生」震災週年感恩短片，影片中以多名住戶為主角，道出對各界的感謝；也邀請多名住戶代表出席，以手牽手鞠躬的方式向外界致意。
台南市政府上午邀請洪家益、李宗典、連晃汶、陳淑怡等維冠住戶出席，一起觀看市府製作的短片，並上台公開致謝。最後再與台南市長賴清德等人以手牽手鞠躬的方式感謝各界。
維冠大樓都更重建委員會理事長楊寧廷表示，感謝社會大眾的愛心，讓大樓有了重建的生機，讓大家充滿希望。未來還會面對很多困難，相信市府一定會協助他們重建成功。現在雖然沒有能力回報社會，但會努力在重建這條路繼續走下去，不辜負社會的期待。
維冠大樓的異地購置戶代表侯佳宏說，選擇把持有的維冠土地賣掉，重新在其他地方展開新生活，是比較快速安定下來的方式。也很感謝市府可以把部分土地讓售給希望在原地重建的住戶，讓重建工作得以順利進行。
災後被迫截去雙腿、經歷過20多次大小手術的洪家益說，今後不只是為自己活著，也要為社會活著。未來會讓大家看到他過得很好，雖然在災難中受傷，但一定會重新站起來，不會讓社會大眾失望。
賴清德表示，1年前的這場大地震在台南市造成重大傷亡，在救災、重建過程中，看到了社會各界滿滿的愛心；也看到受影響的台南市民，展現勇敢向前走的勇氣。
他說，希望在10年、20年後，大家再談論到這場地震時，記得的不是造成多少死傷、多少恐懼；而是記得社會的愛有多浩大，台南市民如何堅定走過衝擊、迎接新生命。市府對未來的重建工作、及對住戶的關心責無旁貸，一定會再接再厲。1060124
(中央社)
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