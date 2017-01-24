許金龍交保或續押？地院2點半開庭決定

喧騰一時的日商百尺竿頭併購樂陞科技案，台北地檢署今(24)日上午偵結全案，在押的樂陞董事長許金龍被依違反《證券交易法》證券詐欺、內線交易、操縱股價及刑法務侵占、違反商業會計法等10罪起訴，求刑30年。全案已移送台北地院審理，經分案由法官周玉琦承審，將在今日下午2點半開羈押庭，決定許金龍是羈押還是能交保回家過年。

(中時)