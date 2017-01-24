美國退出TPP 徐國勇：續談TIFA

美國總統川普簽署行政命令退出TPP，行政院發言人徐國勇今天指出，會再與美方在TIFA的基礎上，繼續進行這方面的談判，同時國內相關法規也需要鬆綁。

徐國勇今天陪同行政院長林全參訪「衛生福利部中區兒童之家」，他受訪時，做以上表示。

徐國勇指出，美國似乎已經退出TPP（跨太平洋夥伴協定），政府希望跟美國在TIFA基礎下，跟美國繼續加強經貿關係。另外，國內也要檢討相關經貿法規，希望經貿法規能夠更自由開放，把台灣經濟推向另一個高峰。

對於尋求各方面加入區域經濟整合，徐國勇說，政府從來沒有放棄，會繼續努力。至於對話方面，會再與美方在TIFA（Trade and Investment Framework Agrement，台美貿易暨投資架構協定）的基礎上，繼續進行這方面的談判，同時國內相關法規也需要鬆綁，以符合與美方談判TIFA，甚至為FTA做準備。

此外，對於國防部將研發新一代戰機，徐國勇認為，因牽涉專業與機密的問題，也是單一部會在規劃，這部分將再請國防部對大家說明。國機國造與國艦國造是政府不變的方向，加強國防武力、保衛國家安全，這是國防部與政府要做的，這部分會繼續努力。1060124

(中央社)