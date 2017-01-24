美國退出TPP 徐國勇：續談TIFA
美國總統川普簽署行政命令退出TPP，行政院發言人徐國勇今天指出，會再與美方在TIFA的基礎上，繼續進行這方面的談判，同時國內相關法規也需要鬆綁。
徐國勇今天陪同行政院長林全參訪「衛生福利部中區兒童之家」，他受訪時，做以上表示。
徐國勇指出，美國似乎已經退出TPP（跨太平洋夥伴協定），政府希望跟美國在TIFA基礎下，跟美國繼續加強經貿關係。另外，國內也要檢討相關經貿法規，希望經貿法規能夠更自由開放，把台灣經濟推向另一個高峰。
對於尋求各方面加入區域經濟整合，徐國勇說，政府從來沒有放棄，會繼續努力。至於對話方面，會再與美方在TIFA（Trade and Investment Framework Agrement，台美貿易暨投資架構協定）的基礎上，繼續進行這方面的談判，同時國內相關法規也需要鬆綁，以符合與美方談判TIFA，甚至為FTA做準備。
此外，對於國防部將研發新一代戰機，徐國勇認為，因牽涉專業與機密的問題，也是單一部會在規劃，這部分將再請國防部對大家說明。國機國造與國艦國造是政府不變的方向，加強國防武力、保衛國家安全，這是國防部與政府要做的，這部分會繼續努力。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。