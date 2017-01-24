除夕到初二 鄭明典：氣溫回升明顯

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氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上表示，明天會有大陸冷氣團南下，預估影響到除夕早上。除夕到初二期間氣溫則會明顯回升。

農曆春節假期即將來臨，中央氣象局今天表示，除夕到初二冷氣團減弱，氣溫回升，初三至初五東北季風增強又轉冷，北部和東半部降雨機率提高。

鄭明典也在臉書上轉PO「報天氣 - 中央氣象局」粉絲團的貼文，並表示有3點提醒。

鄭明典說，25日多了一個大陸冷氣團，將影響到除夕當天上午；除夕到初二，天氣轉乾，氣溫回升明顯，外島交通注意濃霧；30日之後注意南方水氣(不確定高)，可能影響收假天氣。1060124

(中央社)