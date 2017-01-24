刑警大頭娃娃現身基隆廟口 宣導防扒竊
農曆春節將屆，基隆市警局第一分局特別成立「刑警大頭娃娃」宣導團，從昨天起一連3天晚間，前往基隆廟口及愛四路夜市，向民眾宣導「防扒、防竊、防搶」觀念。
由第一警分局偵查隊、延平街派出所與基隆市愛四路夜市管理委員會共同組成的犯罪預防宣導團，在「刑警大頭娃娃」手持宣導標語帶領下，宣導團走進人潮眾多的廟口及夜市，分送防扒、防竊宣導單及宣導品。
警方沿路提醒民眾及遊客在享受美食、逛街購物之際，務必要將背包放置在胸前，避免在人多擁擠時遭不肖歹徒扒竊，「刑警大頭娃娃」深受攤商及民眾喜愛，紛紛與娃娃合照比讚。
另外，為擴大宣導預防犯罪，警方特別在「基隆夜市」臉書（Facebook）粉絲專頁直播，希望透過網路提醒更多民眾注意身邊財物，不要因為一時的疏忽，讓自己的荷包成為小偷的紅包。
市警局第一分局分局長李宇桂呼籲，民眾採購年貨時，請隨時留意背包拉鍊是否密合，斜背式背包也容易在彎腰選購物品時，成為扒手目標，警方希望藉由宣導活動，加強民眾防扒、防竊、防搶觀念，保障民眾財物安全。1060124
(中央社)
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