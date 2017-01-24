薩爾瓦多2016年僑匯收入創歷史新高

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薩爾瓦多中央儲備銀行今天宣布，薩爾瓦多去年全年收到的海外僑匯創下歷史新高，總額達到45億7600萬美元，比2015年增加了3億600萬美元。

央行表示，2016年薩爾瓦多收到的僑匯不但創下紀錄，同時成長率也是10年來僅見。

根據央行提供的數據，薩爾瓦多的僑匯流入於去年最後幾個月劇增，僅12月由於耶誕和新年假期，單月收到的僑匯即達4億7320萬美元。

央行指出，去年收到的僑匯占薩爾瓦多國內生產毛額的17.1%。1060124

(中央社)