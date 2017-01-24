川普上任到目前為止總共做了這些事

美國總統川普。(美聯社)

雖然美國總統川普(Donald Trump)已經上任，在短短四天內他已經做出了不少新決策，賦予美國政治新的面貌。

根據《時代》雜誌(Time)報導，川普上任後就計畫要和多國首領會面，如英國首相梅伊(Theresa May)、加拿大首相特魯道(Justin Trudeau)和墨西哥總統尼托(Enrique Pena Nieto)。他也致電以色列總統納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)，表示美國不會立即將美國大使館從以色列第二大城特拉維夫(Tel Aviv)遷到耶路撒冷。

在其他國際事務方面，川普重新實施墨西哥城政策(Mexico City policy)，這項決策禁止美國聯邦政府提供資金給提倡或是實施墮胎的外國非營利組織。川普周一也簽署了行政命令，正式宣告美國從跨太平洋夥伴關係協議(Trans-Pacific Partnership)中退出，川普批評這項協議沒有好好保障美國勞工的權益。

在國內政治方面，川普則正式將他的內閣提名名單送交美國參議院審查，目前其國防部長馬提斯(James Mattis)、國土安全部部長凱利(John Kelly)和中央情報局局長潘培歐(Mike Pompeo)已經獲得參議院認可。川普也造訪中央情報局，企圖打破他和該局持續好幾個禮拜的僵局。美國情報單位在調查後認為俄羅斯介入美國總統大選，但川普不但不相信情報單位的看法，並指控這些單位洩露資訊，是納粹德國才會做的事情。川普也下令凍結聯邦政府除了軍事、公共安全和公共衛生以外，其他部門的雇員計畫。

在關於美國民眾的福利方面，川普實現他對其支持者的承諾，運用總統行政命令凍結前任總統歐巴馬(Barack Obama)創立的健保，並準備正式撤除這項政策，他也取消了歐巴馬替首次買屋族降低每月貸款利率的政策。

(中時電子報)