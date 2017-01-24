國際協商經驗多 詹啟賢自認最佳黨魁人選

國民黨主席參選人詹啟賢（左）24日在電台接受趙少康（右）的訪問表示，自己參與國際事務協商的經驗最豐富，是比較合適的人選。（鄭任南攝）

國民黨主席參選人詹啟賢24日在電台接受趙少康訪問，他表示，比較其他幾位國民黨主席參選人，他認為自己參與國際事務協商的經驗最豐富，是比較合適的人選。

另外，如果選上黨主席後沒有適當的人選，會投入2020年總統大選，並未與鴻海董事長郭台銘討論到這個的問題。

(中時)