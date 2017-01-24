美國新國防部長 主張恢復洲際飛彈

美國新任國防部長，支持更新美國的戰略核武，包括陸基洲際彈道飛彈。圖為義勇兵3型。(國/美國空軍)

國防新聞(Defense NEWS)報導，馬蒂斯在他的參議院聽證會上，被問到是否會繼續支持歐巴馬政府所訂定的核武現代化戰略時，他說「我認為美國的核武至關重要，因為我們並不想使用那些武器，所以足夠的威懾能力才能保證未來的安全。」顯示他會支持歐巴馬的大多數核武政策，不過情況還有變數。

在他的書面證詞中表示：「我們必須繼續為核武戰略鐵三角(洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈、戰略轟炸機)以及相關的指揮和控制系統，進行核武現代化的計劃」，但是當參議員詢問個別計劃時，他表現出洲際彈道飛彈的熱情，將其描述為對潛在敵人最具威懾效益的戰略資產。 他說：「很明顯，他們(洲際彈道飛彈)被隱藏在美國中部，任何想要攻擊我們的敵人，將會面臨許多枚來自美國本土的反擊武器。換句話說，這些武器的意義就在於絕不會被使用。」

這個主張與與過去美國的戰略核武部局有一些差異，在冷戰結束後，美國本土的洲際彈道飛彈已經大量裁減。中部的許多飛彈儲存窖被廢止，土地拍賣給平民。而飛彈則大量被拆除，或是改裝成太空運輸火箭，比如LGM-118A和平守護者飛彈，就被改造成「牛頭怪太空運載火箭」。目前美國只有義勇兵3型(LGM-30G Minuteman 3)還在現役，而且多數已超過10年未進行更新。

先前美國陸基戰略飛彈基地還傳出一些醜聞，包括持有毒品、測驗作弊與士氣不振，甚至連電腦系統都很古老，還在使用舊式磁片。因此有些人主張，乾脆美國就不要部署陸基洲際彈道飛彈了，畢竟實用率實在很低，不如投資到精準武器的研發還更划算。顯然馬蒂斯不做如此想，他認為在俄國與中國大陸持續持升洲際彈道飛彈時，美國不應在這個領域甘於落後。

他也支持戰略核潛艦部隊的更新，以及B-21新式戰略轟炸機的發展，雖然大多數意見都與歐巴馬時代的核武更新規畫類似，但馬蒂斯的思維模式似乎較為傳統，他很強調武器系統必須「有人操作」，這暗示著他會放棄B-21轟炸機可採用無人飛行遠端遙控的設想。

美國空軍擁有AGM-86空射巡弋飛彈，能夠攜帶核武，不過已是1970年代的產物。(圖/美國空軍)

馬蒂斯的傳統思維，也使得他在討論遠程核巡弋飛彈計畫顯得保留，他說對於新的核武巡弋飛彈(LRSO)設計頗為支持，「但是我還必須看它能夠帶來的威懾能力」。

評論員亞當．路瑟(Adam Lowtheron)認為，馬蒂斯應該支持遠程核巡弋飛彈的研發，因為光有匿蹤轟炸機(B-2、B-21)卻沒有相應的遠程核巡弋飛彈，會使得戰略轟炸機這部分缺乏完整戰力，以俄國愈來愈進步的聯合防空系統情況下，即使是號稱匿蹤設計的B-2、B-21轟炸機，在進入敵方空域時，隨時都可能被識破。所以他們必須裝有遠程核巡弋飛彈，才能達到戰略轟炸機所具備的嚇阻力量。

目前美國的巡弋飛彈有兩種，一種是空軍使用的AGM-86，與海軍使用的BGM-109「戰斧飛彈」，這兩種都是1970年代開發，並沒有匿蹤設計。新式的AGM-158聯合空對地距外飛彈是後續型，在2009才正式服役，不過目前還不具有核武投射功能。

(中時電子報)